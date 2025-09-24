Скидки
«Ницца» — «Рома»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги Европы

«Ницца» — «Рома»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги Европы
Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Ницца» — «Рома».

Ставка: обе забьют за 1.66.

«На первый взгляд, кажется, что команды сопоставимы, но, на мой взгляд, «Рома» сейчас находится в гораздо лучшем состоянии.

«Ницца» возвращается в еврокубки и пока ещё не играла вничью. После пяти матчей у неё две победы и три поражения, в том числе одно домашнее. А «Рома» в четырёх встречах одержала три победы, включая недавнее дерби.

Надо отметить, что после смены тренера, когда команду возглавил Гасперини, «Рома» очень быстро восприняла все его требования. Видно, что команда играет с желанием, показывает хороший футбол, в том числе и в выездных матчах. В чемпионате Италии на выезде «Рома» тоже побеждает. Поэтому, думаю, все уже поняли: в нынешнем формате нет проходных игр. Каждое очко очень важно, особенно в борьбе за места в верхней части таблицы. Турнир на осенней стадии стал гораздо интереснее.

Матч обещает быть захватывающим. Но я совершенно не верю, что «Рома» может здесь проиграть. С учётом нынешней формы команда имеет все шансы на победу. Если говорить о точных счетах, наиболее вероятные, на мой взгляд, — 1:1 или 1:2 в пользу «Ромы». К тому же по потерям у «Ниццы» дела обстоят хуже: у них больше травмированных и потери более серьёзные, чем у «Ромы». У римлян два-три игрока могут не сыграть, в том числе Дибала.

Итак, мои прогнозы: «обе забьют», «Рома» не проиграет и в матче будет ТБ (1.5), ничья или победа «Ромы» ровно в один мяч», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

