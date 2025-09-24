«Ницца» — «Рома»: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги Европы во Франции

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Ницца» — «Рома».

Ставка: «Рома» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.82.

«Лига Европы, 1-й тур, «Ницца» против «Ромы». «Ницца» пока тяжело стартовала в чемпионате Франции, в последнем туре разгромно проиграла «Бресту», Ажорк в том матче забил и сделал три голевые передачи. «Ницца», напомню, вылетела из Лиги чемпионов от «Бенфики» и вот сейчас стартует в Лиге Европы домашним матчем с «Ромой».

Джан Пьеро Гасперини против Франка Эза, два тренера, делающих ставку на прессинг и очень интенсивный, агрессивный стиль. Гасперини перешёл из «Аталанты» в «Рому». Команда с ним выиграла римское дерби у «Лацио», забив гол как раз после прессинга. «Рома» выдаёт пока очень «низовые» матчи, и она строится. Понятно, Гасперини нужно подстраиваться под новый состав, более звёздный, более качественный, более технически оснащённый. И игрокам нужно подстраиваться под более радикальные требования, особенно в игре без мяча.

Но уже изменения видны. «Рома» — одна из самых прессингующих команд Серии А. Она уже конвертирует прессинг в удары по воротам. Забили после прессинга в ворота «Лацио». Ну, в общем, все в Риме Гасперини меняет.

И вот очная игра. Проблемная «Ницца» встречается с «Ромой», которая строится. Вообще, я думаю, что «Рома» — один из фаворитов Лиги Европы. Гасперини её выигрывал с «Аталантой». Если они сработаются с игроками, то «Рома» — серьёзная сила во втором по значимости еврокубке.

Я здесь возьму комбинированную ставку – «Рома» не проиграет и общий тотал голов меньше 3.5» с коэффициентом 1,82. «Рома» проводит нерезультативные встречи, как правило. Она может контролировать игру через владение, я думаю, что она как раз свои условия и будет диктовать», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».