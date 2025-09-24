«Бетис» — «Ноттингем Форест»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Бетиса» за 2.22.

«1-й тур Лиги Европы, «Бетис» дома сыграет с «Ноттингем Форест». Обе команды неважно начали чемпионат, у «Ноттингем Форест» даже уже успел смениться тренер — команду возглавил Постекоглу. С ним команда пока не добивалась побед, только ничьи, в том числе с явными аутсайдерами. Пока «Ноттингем Форест» привыкает и к новому тренеру, и, думаю, такой график для команды, где идёт очень много именно важных матчей в таком порядке, будет впервые.

В отличие от «Бетиса», у которого очень опытные футболисты, команда потихоньку набирает форму, в прошлой встрече победила «Реал Сосьедад». И в целом состав «Бетиса», конечно, очень хорошо укомплектован, в том числе опытными футболистами, которые хорошо играют в еврокубках. Учитывая, что игра будет дома, думаю, «Бетис» уверенно, а может быть даже очень крупно одержит в этом матче победу.

Итак, два моих прогноза на эту игру. Первый: чистая победа «Бетиса». Второй: «Бетис» забьёт больше полутора голов», — приводит слова Мора «РБ Спорт».