«Бетис» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на игру общего этапа Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Бетиса» за 2.16.

«Бетис» и «Ноттингем Форест» сыграют в первом матче Лиги Европы. Интересная вывеска, правда, было бы в ней больше интриги в прошлом сезоне. Сейчас же обе команды испытывают явные проблемы. Особенно это касается англичан. Верю тут в успех более стабильных испанцев.

Хотя про «Бетис» пока хорошего тоже не так много чего можно сказать. В прошлом сезоне эта команда удивляла, особенно во второй половине, даже за ЛЧ боролась, пусть и «смазала» концовку. Ещё и до финала Лиги конференций «бетикос» добрались, но там не справились с другой английской командой, «Челси».

Сейчас же «Бетис» в Примере выступает не так успешно. С одной стороны, у него всего одно поражение в шести турах – 1:2 с равным соперником, «Атлетиком». С другой стороны, побед тоже было мало, только две, и те над проблемными оппонентами – 1:0 с «Алавесом» и 3:1 с «Реалом Сосьедад». Еще трижды подопечные Пеллегрини сыграли вничью, и тоже в соперниках были не такие уж сильные команды – «Эльче» (1:1), «Сельта» (1:1) и «Леванте» (2:2).

Явно «Бетис» изначально в этих матчах рассчитывал набрать больше очков. Но пока у него много неудач, в таблице клуб всё равно идёт не так низко, на шестой строчке. У того же «Ноттингем Форест» ситуация в АПЛ намного хуже, он идёт ниже середины таблицы, на 15-й строчке, имеет минимальный отрыв от преследователей.

Все дело в том, что «лесники» выиграли за пять туров в лиге всего один раз – на старте они обыграли «Брентфорд». После этого в пяти матчах кряду не побеждал «Форест». Вничью он сыграл с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Бёрнли» (1:1), а также проиграл «Вест Хэму» с «Арсеналом» (0:3 оба раза) и «Суонси» в Кубке лиги (2:3). Ещё и тренера уже «лесники» успели сменить – Постекоглу заменил Нуну Эшпириту Санту.

В общем, я тут за испанский коллектив. Английским клубам, особенно не топовым, тяжело играть в еврокубках, добиваться там результатов. Что говорить про «Ноттингем Форест», который и в АПЛ идёт на серии без побед. Исход для меня тут очевиден», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».