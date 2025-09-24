Скидки
«Црвена Звезда» — «Селтик»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги Европы в Белграде

«Црвена Звезда» — «Селтик»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги Европы в Белграде
Комментарии

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Селтик».

Ставка: победа «Црвены Звезды» за 2.73.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Селтик
Глазго, Шотландия
«Обе команды могли играть в Лиге чемпионов, но «Црвена Звезда» сенсационно не прошла кипрский «Пафос», а «Селтик» споткнулся о «Кайрат».

После той осечки с «Пафосом» «Црвена Звезда» одержала три уверенные победы в чемпионате. А «Селтик» умудрился недавно сыграть 0:0 с «Глазго Рейнджерс», который находится на предпоследнем месте в чемпионате Шотландии. «Рейнджерс» сейчас валится, и эту команду «Селтик» не смог победить.

Веду к тому, что «Црвена Звезда» — достаточно крепкая команда, чтобы у себя дома обыграть «Селтик», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

