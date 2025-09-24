«Атлетико» — «Райо Вальекано»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Атлетико» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.64.

«Шестой тур чемпионата Испании, и «Атлетико Мадрид» дома сыграет против «Райо Вальекано». Обе команды не очень хорошо начали чемпионат. После пяти туров у «Атлетико» всего лишь шесть очков, что для них, конечно, очень непривычно, команда всегда борется за чемпионство. Ну а у «Райо Вальекано» после пяти игр пять очков — в принципе, для них в этом ничего страшного нет.

Но, учитывая то, какая критика сейчас вываливается на Диего Симеоне, и то, что в прошлом туре упустили победу против «Мальорки», думаю, на домашней игре, конечно, «Атлетико» должен показать всю свою мощь и просто разорвать «Райо Вальекано». Потому что другого выхода у команды просто нет. Учитывая, что «Райо Вальекано», как и «Атлетико», играют сейчас в середине недели, то в плане физики команды находятся в равном положении. Поэтому мой прогноз на эту игру: победа «Атлетико» с форой (-1.5)», — приводит слова Мора «РБ Спорт».