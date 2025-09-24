«Динамо» Минск — «Торпедо»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч «Динамо» Минск – «Торпедо».

Ставка: победа «Динамо» за 1.82.

«Минчане — системная, боевая команда с хорошим подбором игроков. Кто-то критикует Фукале, но, на мой взгляд, это отличный и опытный вратарь, игравший в финале Кубка Гагарина. Плюс хорошие белорусские ребята и качественные легионеры — Лимож, Энас и другие.

У «Торпедо» бурный старт: пять матчей — пять побед. Команда катит, но мне кажется, эта серия рано или поздно должна прерваться. Нельзя выигрывать всегда, а состав у нижегородцев не тот, от которого все ждут постоянных подвигов. К тому же у них идёт выездная серия, и в Минске будет непросто: 15 тысяч болельщиков на «Минск-Арене» создадут аншлаг и мощно поддержат свою команду.

«Динамо» выйдет с позиции силы против соперника, который уже стал раздражителем на старте сезона. Жду победу минчан в основное время и иду через эту ставку. Думаю, бросков в сторону нижегородцев будет много. Да, у «Торпедо» есть сильный вратарь Кульбаков — в Сочи он сделал 38 сейвов и вытащил матч на 0:3. Но с «Динамо» ситуация иная: подбор игроков у хозяев качественнее, чем у сочинцев, и давление на оборону «Торпедо» будет колоссальным.

Будет ли матч результативным — не уверен, поэтому тоталы я бы не трогал. Но победа минчан в основное время смотрится очень привлекательно с коэффициентом», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».