«Динамо» Минск — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Торпедо».

Ставка: ТМ 5 за 2.10.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2025, среда. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Обстоятельства, в которых прервалась победная серия «Торпедо», можно назвать смесью сенсации и невезения. В понедельник в Петербурге нижегородцы полностью переиграли «Драконов», упустили массу классных голевых моментов – а в овертайме их вратарь пустил простенький бросок, подарив сопернику два очка. После такого волжане либо расклеятся ещё на пару матчей, либо, наоборот, сумеют правильно выплеснуть злость – по-спортивному, на льду, хорошей качественной игрой.

Более вероятным видится как раз второй вариант, поэтому ставил бы на минимальную победу гостей. Либо на ничью в основное время. Минское «Динамо», мягко говоря, не выглядит фаворитом. С игрой в атаке у команды Квартальнова явные проблемы: всего три шайбы в последние 10 дней. Так что ставьте на то, что в матче будет забито не больше пяти голов, а у белорусских болельщиков будет причина огорчиться исходом встречи», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».