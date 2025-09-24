«Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 24 сентября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Шанхайские Драконы».

Ставка: ТБ 5 за 1.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Петербургские китайцы в сентябре уже трижды выиграли в той ситуации, когда соперник считался явным фаворитом: в матчах со СКА, «Локомотивом» и «Торпедо». Теперь вполне может состояться четвёртая сенсация. Понятно, по мастерству и сыгранности гости слабее динамовцев, причём во всех линиях. Но, во-первых, бело-голубые тоже не выглядят машиной, со скрипом обыгрывают даже середнячков лиги.

Во-вторых, за «драконов» может сыграть усталость соперника. Чартер московского клуба вернулся в Москву лишь в пять утра во вторник. Причём с Дальнего Востока! Времени на восстановление у хозяев крайне мало. Шанхайской атаке будет где разгуляться – с высокой вероятностью будет пробит тотал больше пяти заброшенных. Измотанных динамовцев команда Галлана запросто может взять за счёт самоотдачи и эмоций. Кудашов, конечно, будет оправдываться этой усталостью, но от потери двух очков это бело-голубых не спасёт», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».