Николай Оганезов: нелегальные букмекеры поднимут бокалы за инициативу Минфина

Заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов прокомментировал Sports.ru инициативу Министерства финансов по обложению букмекеров новыми налогами.

«Данная инициатива обескураживает. Надо, конечно, сначала увидеть сам документ и пояснения к нему. Возможно, налог на игорный бизнес заменит целевые отчисления и деньги пойдут напрямик в бюджет? Иначе такое фискальное бремя в совокупности с нынешними налогами и сборами отбросит бизнес не то что на 10 лет назад, а прямо в 90-е годы, когда бизнес представлял собою теневые полукриминальные структуры.

Можно точно утверждать лишь то, что сегодня иностранные букмекеры и другие операторы нелегальных онлайн-казино откроют шампанское и поднимут бокалы за эту инициативу, которая масштабирует их бизнес до невиданных ранее высот», — заявил Оганезов.

