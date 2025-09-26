Стали известны шансы «Динамо» победить «Крылья Советов» в Самаре

26 сентября 2025 года в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Крылья Советов» и московское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.97, что составляет примерно 50% вероятности.

При этом шансы «Крыльев Советов» оценили в 4.05 (24%). Ничья идёт с коэффициентом 3.72 (26%).

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.