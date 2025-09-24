Гендиректор «Фонбет»: вероятно, идёт курс на национализацию букмекерской отрасли

Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Александр Парамонов прокомментировал инициативы Минфина о новых налогах на букмекерский бизнес.

«Вероятно, коллеги из Минфина держат курс на национализацию отрасли, другого объяснения пока не приходит.

Главные потери понесёт в первую очередь российский спорт и его болельщики из-за недостатка финансирования их любимых команд, а также фонды, социальные организации и спортивные федерации, для которых зачастую средства от БК в виде целевых отчислений и/или спонсорских контрактов составляют бо́льшую часть бюджета. Мы будем вынуждены пересмотреть или отказаться от большой части наших спонсорских, социальных и благотворительных инициатив и контрактов.

Посчитать, что произойдёт достаточно просто, – пятипроцентный налог со ставок составляет более 50% валовой прибыли компании. Не нужно быть бухгалтером, чтобы посчитать: если бизнес отдаёт пятипроцентный налог на ставки, 2,25% от ставок в виде целевых отчислений – это уже составляет более 80% валового дохода. К сожалению, взимать 25% налога на прибыль будет просто не с чего – мы уверены, индустрия уйдёт в минус и будет самоликвидироваться постепенно, уходя в тень», – отметил Парамонов.