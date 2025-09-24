Дмитрий Сергеев: не знаю, как отрасль справится с новыми налогами

Экс-управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал для «РБ Бизнес» новые инициативы Минфина о дополнительных налогах на букмекерскую отрасль.

«Если вспомнить про торможение рынка до 0% год к году, про которое я всем кричу уже, безумную медиаинфляцию, падение интереса к футболу, единый реестр самоограниченных, закон о запрете играть населению с просроченными кредитами или штрафами… Я не знаю, как отрасль с этим справится.

Серый рынок казино и беттинга в России после очередного летнего кризиса выправляется, судя по слухам с последней выставки в Лиссабоне, а ставки платёжных систем за депозиты игроков держатся на уровне 10% от суммы ввода. Можно сказать, что правительство уравнивает условия для работы белого и серого рынков. Однако у серого есть казино с огромной маржинальностью, а у белого – только быстрые игры с микродолей 5% от всех ставок», — подчеркнул Сергеев.