Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Баварии» продлить победную серию в чемпионате Германии

Названы шансы «Баварии» продлить победную серию в чемпионате Германии
Комментарии

26 сентября 2025 года в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Бавария» и «Вердер». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Начало — в 21:30 мск.

Материалы по теме
«Бавария» — «Вердер». Что на этот раз, Гарри Кейн?
«Бавария» — «Вердер». Что на этот раз, Гарри Кейн?

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенцам. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.11 (89% вероятности), а шансы «Вердера» оценили в 27.00 (3%). Ничья идёт с коэффициентом 12.00 (8%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 4.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу команды из Мюнхена за 8.50.

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Карпин и Адиев устроят праздник болельщикам
«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Карпин и Адиев устроят праздник болельщикам
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android