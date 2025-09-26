Названы шансы «Баварии» продлить победную серию в чемпионате Германии

26 сентября 2025 года в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Бавария» и «Вердер». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Начало — в 21:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенцам. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.11 (89% вероятности), а шансы «Вердера» оценили в 27.00 (3%). Ничья идёт с коэффициентом 12.00 (8%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 4.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу команды из Мюнхена за 8.50.