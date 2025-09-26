«Страсбург» — «Марсель»: определён фаворит матча чемпионата Франции

26 сентября 2025 года в матче 6-го тура французской Лиги 1 сыграют «Страсбург» и «Марсель». Встреча состоится на стадионе «Мено» в Страсбурге. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Марселя» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Страсбурга» оценили в 3.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.00. Победа «Марселя» со счётом 1:0 доступна за 8.00.