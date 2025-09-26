Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Страсбург» — «Марсель»: определён фаворит матча чемпионата Франции

«Страсбург» — «Марсель»: определён фаворит матча чемпионата Франции
Комментарии

26 сентября 2025 года в матче 6-го тура французской Лиги 1 сыграют «Страсбург» и «Марсель». Встреча состоится на стадионе «Мено» в Страсбурге. Начало — в 21:45 мск.

Материалы по теме
«Бавария» — «Вердер». Что на этот раз, Гарри Кейн?
«Бавария» — «Вердер». Что на этот раз, Гарри Кейн?

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Марселя» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Страсбурга» оценили в 3.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.00. Победа «Марселя» со счётом 1:0 доступна за 8.00.

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Карпин и Адиев устроят праздник болельщикам
«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Карпин и Адиев устроят праздник болельщикам
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android