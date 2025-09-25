Скидки
«Амур» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Хабаровске

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Амур» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.81.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если на самом старте сезона против соперников уровня «Барыса» и «Шанхая» у хабаровских болельщиков ещё были иллюзии – то теперь ясно: игра в атаке отсутствует как таковая. Если соперник «Амура» демонстрирует хотя бы минимальную строгость и самоотдачу в своей зоне, нападение команды Гальченюка выглядит поразительно беспомощно.

Скорее всего, даже огромные проблемы с игрой в защите у ЦСКА хозяевам не помогут. Да, армейцы в последних четырёх матчах пропустили аж 19 шайб. Но этот факт – скорее стимул поставить на большой тотал. Нападение-то у команды Никитина выглядит неплохо, забивает помногу и делает результат. Так что трибуны «Платинум-Арены» точно увидят минимум шесть-семь голов. А вот шансов порадоваться за свой клуб не будет. «Амур» не в том состоянии, чтобы рассчитывать хотя б на ничью в основное время. Победа гостей», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

