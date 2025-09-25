Скидки
«Трактор» – «Авангард»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Челябинске

«Трактор» – «Авангард»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Челябинске
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если большинство топ-клубов по ходу сентября улучшают игру, шлифуют слабые места и прибавляют – то «Трактор», наоборот, к концу первого месяца регулярки выглядит еще более проблемным. Вратарь Дригер – не единственное слабое место сегодняшней челябинской команды. В защите провалы (часто необъяснимые), в атаке не блистают те, кто должен быть лидером и постоянно набирать очки.

Так что «Авангард» без особых проблем должен брать два очка. Думаю, омичи выиграют с солидной разницей. Против такого «Трактора» любое звено «ястребов» может – и будет – делать результат. Ставьте на то, что победа сибиряков будет и солидной, и результативной. «Авангард» в своем нынешнем состоянии – типичная «верховая» команда. В последние две недели в матчах с участием команды Буше постоянно забивается по 5-6 шайб. В Челябинске будет то же самое», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

