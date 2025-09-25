Скидки
«Трактор» — «Авангард»: ставка Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментарии

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – «Авангард».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.12.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
«Самый интересный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата. «Трактор» нестабилен, в предыдущей встрече не смог справиться с московским «Спартаком», который тоже штормит изрядно. Пока что Бенуа Гру только находит новые классные сочетания и встраивает Джоша Ливо в свою модель хоккея. Что из этого получится — узнаем только через несколько месяцев работы и преодоления мини-кризиса обновления состава.

У «Авангарда» достаточно внушительная победная серия, в которой нашлось место разным играм: тем, в которых омичам повезло; тем, в которых «Авангард» выиграл с запасом по отношению к сопернику; тем, где «ястребы» перетерпели. В Санкт-Петербурге одолен принципиальный соперник, это добавит уверенности и позитивного настоя на продолжение серии без поражений.

Прогнозирую упорный матч, в котором, вполне возможно, дело дойдёт до овертайма. «Трактору» важно вернуть должок перед болельщиками за неприятные эмоции в игре с московским «Спартаком». «Авангард» силён, предварительно можем сказать, что план Ги Буше на старте регулярки работает. В Челябинске с его командой может произойти всё что угодно, но она точно продолжит забрасывать шайбы, как и «Трактор». Не жду прям-таки голевой феерии, но тотал больше 5.5 кажется вполне себе проходимым», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

