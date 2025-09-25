Скидки
«Штутгарт» — «Сельта»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги Европы

Комментарии

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч первого тура общего этапа Лиги Европы между немецким «Штутгартом» и испанской «Сельтой». Встреча состоится 25 сентября в Германии, матч начнётся в 22:00 мск.

Ставка: 1:1 за 8.00.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Не начался
Сельта
Виго, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пять последних матчей «Сельты» завершились вничью 1:1. Рискну предположить два варианта. Первый: чуть-чуть поставить на точный счет 1:1. И второй: «Сельта» не проиграет.

Мне нравится «Сельта», это крепкая команда, а «Штутгарт» после прошлого года ослаб. Я думаю, что «Сельта» не уступит, а самый вероятный счет – 1:1», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

