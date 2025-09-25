Скидки
«Штутгарт» — «Сельта»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Лиги Европы «Штутгарт» — «Сельта».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.00.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Не начался
Сельта
Виго, Испания
«По меркам Лиги Европы матч статусный, интересный. Все видели, что у «Сельты» длинная серия из счетов 1:1. Думаю, она тут прервётся, но в том плане, что ещё гол добавится. «Штутгарт» пока не пропускал дома, однако я видел их игру, там везение. Это команда про атаку, она дома не отсиживается в обороне. Полетят вперед за победой, центр поля слабоватый, и «Сельта» будет этим пользоваться.

На мой взгляд, тут даже испанцы за счет умения контролировать мяч в нужных ситуациях могут победить. Но так рисковать не стану. «Штутгарт» дома редко кого отпускает. Уж один гол придумают. Команда ориентирована на атаку, умеет создавать моменты.

Рискну поставить на «обе забьют и тотал больше 2.5». Пора уже «Сельте» немного изменить счёт своих матчей. Уже многовато по 1:1!» — приводит слова Титова «РБ Спорт».

