«Овьедо» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч Примеры
Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Примеры «Овьедо» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 2.00.

Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Не начался
Барселона
Барселона
«Если честно, пока не вижу, что «Овьедо» готов к элитному дивизиону Испании. Рискнули играть в свой футбол, который приносил результат в Сегунде, но здесь соперники совсем другого уровня. Попали под «Реал» дома. Сейчас будет ещё хуже, потому что «Барселона» лучше сыгранна, чем Мадрид, лучше взаимопонимание. Пока не представляю, как «Овьедо» собирается останавливать «Барсу», у которой пока нет Ямаля. Просто в понедельник мы видели, как без Ямаля «Барселона» разносит очень жёсткий «Хетафе», причём ещё не на «Камп Ноу», а на маленьком стадионе. Разница есть, поверьте мне. Как «Овьедо» будет выкручиваться — пока не знаю.

Думаю, и здесь «Барса» выиграет легко и уверенно. Она на 2:0 никогда не останавливается, забивает больше. Это «Реал» сейчас прагматичен. Все хотят себя проявить, пока нет Ямаля…

Возьму любимую в последнее время для меня ставку – «победа «Барселоны» с форой (-2)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

