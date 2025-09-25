«Овьедо» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании
Поделиться
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании по футболу «Овьедо» — «Барселона», который состоится 25 сентября. Начало — в 22:30 мск.
Ставка: гол «Овьедо» за 1.80.
Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Барса» всё так же играет в авантюру, и её очень часто прощают. «Овьедо» должен был забивать мадридскому «Реалу», должен был забивать «Вильярреалу» на выезде. И «Барсе» с такой высокой линией обороны «Овьедо» забьёт дома. Берём гол «Овьедо».
И добавлю вторую ставку: ничья в первом тайме и победа «Барселоны» в матче. «Овьедо» выдержит первый тайм, но во втором «Барса» дожмёт», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 сентября 2025
-
18:11
-
18:00
-
17:06
-
17:00
-
16:23
-
16:00
-
15:17
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:24
-
12:00
-
11:37
-
11:00
-
10:00
-
09:20
-
08:00
-
07:11
- 24 сентября 2025
-
19:00
-
18:27
-
18:00
-
17:33
-
17:18
-
17:00
-
16:57
-
16:00
-
15:53
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:28
-
13:00
-
12:44