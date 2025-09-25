«Овьедо» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании по футболу «Овьедо» — «Барселона», который состоится 25 сентября. Начало — в 22:30 мск.

Ставка: гол «Овьедо» за 1.80.

«Барса» всё так же играет в авантюру, и её очень часто прощают. «Овьедо» должен был забивать мадридскому «Реалу», должен был забивать «Вильярреалу» на выезде. И «Барсе» с такой высокой линией обороны «Овьедо» забьёт дома. Берём гол «Овьедо».

И добавлю вторую ставку: ничья в первом тайме и победа «Барселоны» в матче. «Овьедо» выдержит первый тайм, но во втором «Барса» дожмёт», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».