«Овьедо» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал Овьедо» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:0 за 6.60.

«Овьедо» и «Барселона» сойдутся в 6-м туре испанской Примеры в середине недели. Тут всё понятно и очевидно: топ-клуб, играющий здесь в гостях, обязан побеждать. Впрочем, прямо разгрома не жду, хозяева не так плохо в обороне действуют, да и состав каталонцев может быть не оптимальным.

Пока что тяжело для «Овьедо» проходит первый сезон в Ла Лиге за четверть века. Всего одна победа у него в активе в пяти турах, а также четыре проигрыша. Впрочем, соперники были не всегда простые у него. Особенно первые три игры оказались тяжёлыми. В них команда уступила «Вильярреалу» (0:2) и мадридскому «Реалу» (0:3), а также как раз набрала очки с «Реалом Сосьедад» (1:0). Впрочем, эту победу надо оценивать не так высоко, бело-голубые сейчас испытывают проблемы.

После этого же в двух турах Примеры у «Овьедо» оппозиция была уже не такой грозной, однако и там коллектив терпел неудачи: 0:2 от «Хетафе» и 0:1 – от «Эльче». Таким образом, больше двух голов со старта сезона он пропустил всего один раз, только от «сливочных». С другой стороны, забитых голов всего за этот период у них было очень мало – только один мяч. В турнире клуб, само собой, идет низко – на 17-м месте, пограничном с зоной вылета.

Надо ли говорить, что результаты у «Барселоны» намного лучше? В новом сезоне клуб ещё не проигрывал. Правда, один раз очки уже успел потерять в Примере – 1:1 с «Райо Вальекано». В остальных же встречах проблем у сине-гранатовых не было, только выигрывали они, часто много забивали, по три мяча.

Да, единственная потеря очков у «Барсы» уже повлияла на её место в таблице – она идёт второй, однако отстаёт от лидирующего «Реала» на два очка. Помимо этого, уже в Лиге чемпионов стартовала команда Флика, одолела там на выезде «Ньюкасл». Через неделю будет игра с «ПСЖ». Но вот перед ней на выходных пройдёт в Ла Лиге у каталонцев встреча с проблемным «Реалом Сосьедад».

Так что тут я жду смешанного состава у гостей. Тот же Ямаль, вероятно, пропустит встречу. Некоторые игроки ещё и ездили пару дней назад на церемонию вручения «Золотого мяча», тот же Рафинья был одним из претендентов. Однако не думаю, что это сильно всё помешает «Барсе» тут выиграть, просто крупного счёта не жду, опять же вспоминая, что «Овьедо» пропускает не настолько много», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».