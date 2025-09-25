Скидки
«Амкал» — «Енисей»: прогноз Фёдора Маслова на матч Кубка России

«Амкал» — «Енисей»: прогноз Фёдора Маслова на матч Кубка России
Блогер Фёдор Маслов дал прогноз на матч Пути регионов Кубка России «Амкал» — «Енисей».

Ставка: проход «Амкала» за 2.12.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На «Амкал» коэффициент примерно такой же, как был на «Броуков», хотя «Енисей» идет выше в таблице ФНЛ. У красноярцев больше амбиций в этом сезоне: команда Первой лиги изначально создавалась под задачу выхода выше. При этом медиакоманда будет без одного из своих лидеров и лучшего игрока прошлого сезона МФЛ Рябокобыленко, а также Жени Маричева, который выполняет огромный объем работы. Для хозяев это минус, и, в целом, ситуация у них не самая простая. Тем не менее, я продолжаю верить в «Амкал» и считаю, что у команды есть все шансы пройти дальше», — приводит слова Маслова «Ставка ТВ».

