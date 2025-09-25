«Астон Вилла» — «Болонья»: прогноз Павла Погребняка на игру Лиги Европы 25 сентября

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Лиги Европы «Астон Вилла» — «Болонья».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.83.

«К встрече на «Вилла Парк» хозяева подходят в плачевном состоянии: команда еще не выиграла ни одного матча из шести во всех турнирах и забила всего трижды. Уоткинс никак не может поймать свой прайм, но многое способен изменить Унаи Эмери — самый успешный тренер в Лиге Европы.

Конечно, нельзя забывать и о сумасшедших болельщиках «Астон Виллы». На «Вилла Парк» любой команде играть сложно, мы это не раз замечали.

Что касается «Болоньи», то клуб второй раз подряд выходит в еврокубки. В этот раз болельщики надеются, что итальянцы смогут продлить своё участие в турнире и пробиться в плей-офф. В чемпионате «Болонья» играет надёжно: пропускает максимум один мяч, однако забивать удаётся не всегда. Грамотная оборона — визитная карточка итальянских клубов, и «Болонья» этому правилу не изменяет.

Но я думаю, что голодная до первой победы «Астон Вилла» не оставит гостям шансов. Моя ставка — победа «Астон Виллы» с коэффициентом 1.83», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».