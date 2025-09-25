Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Астон Вилла» — «Болонья»: прогноз Павла Погребняка на игру Лиги Европы 25 сентября

«Астон Вилла» — «Болонья»: прогноз Павла Погребняка на игру Лиги Европы 25 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Лиги Европы «Астон Вилла» — «Болонья».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.83.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«К встрече на «Вилла Парк» хозяева подходят в плачевном состоянии: команда еще не выиграла ни одного матча из шести во всех турнирах и забила всего трижды. Уоткинс никак не может поймать свой прайм, но многое способен изменить Унаи Эмери — самый успешный тренер в Лиге Европы.

Конечно, нельзя забывать и о сумасшедших болельщиках «Астон Виллы». На «Вилла Парк» любой команде играть сложно, мы это не раз замечали.

Что касается «Болоньи», то клуб второй раз подряд выходит в еврокубки. В этот раз болельщики надеются, что итальянцы смогут продлить своё участие в турнире и пробиться в плей-офф. В чемпионате «Болонья» играет надёжно: пропускает максимум один мяч, однако забивать удаётся не всегда. Грамотная оборона — визитная карточка итальянских клубов, и «Болонья» этому правилу не изменяет.

Но я думаю, что голодная до первой победы «Астон Вилла» не оставит гостям шансов. Моя ставка — победа «Астон Виллы» с коэффициентом 1.83», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Астон Вилла» — «Болонья». Магия Унаи Эмери иссякла
«Астон Вилла» — «Болонья». Магия Унаи Эмери иссякла
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android