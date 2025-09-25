Скидки
Президент КННВС России призвал букмекеров вкладывать в развитие национальных видов спорта

Президент КННВС России призвал букмекеров вкладывать в развитие национальных видов спорта
Президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин в рамках панельной сессии «Креативный выбор. Как букмекеры открывают для себя новые виды спорта» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» призвал букмекеров обратить внимание на национальные и неолимпийские виды спорта.

«Это повышение лояльности клиентов, повышение уникальных ставок, которые помогут удержать существующих клиентов и привлечь новых. Я призываю букмекеров вкладывать в развитие национальных и неолимпийских видов спорта, потому что они неизбалованные вниманием, но дисциплинированные и нуждаются в поддержке букмекеров», – заявил эксперт.

Он также назвал факторы, которые необходимо учесть, чтобы такие виды спорта оказались в линии.

«Во-первых, чтобы это было разрешено законом и соответствовало требованиям регуляторов. Во-вторых, очень важно повышение качества маркетинга, рост целевой аудитории, зрительского интереса, увеличение количества онлайн- и телетрансляций. И, конечно, развитие современной динамичной инфраструктуры, которая позволит проводить соревнования на высоком уровне и повышать интерес со стороны зрительского сообщества», — подчеркнул Гришин.

