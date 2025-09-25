Эксперт назвал национальные виды спорта, которые могут быть интересны букмекерам

Президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин в рамках панельной сессии «Креативный выбор. Как букмекеры открывают для себя новые виды спорта» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» назвал неочевидные дисциплины, которые могут быть интересны букмекерам.
Гришин отметил мас-рестлинг, конные скачки, кок-бору, традиционную стрельбу из лука, сумо и спортивное
метание ножа. Он также подчеркнул, что эти виды спорта уже обладают рядом критериев, важных для бетинговых компаний.
«Букмекеры заинтересованы в быстрых результатах в этих видах спорта», – подчеркнул Борис Гришин.