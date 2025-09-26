Скидки
«Локомотив» — «Автомобилист»: прогноз на матч в Ярославле

«Локомотив» — «Автомобилист»: прогноз на матч в Ярославле
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Автомобилист».

Ставка: «Локомотив» победит за 1.74.

«Локомотив» принимает «Автомобилист» в Ярославле, и контекст на стороне хозяев. Действующий чемпион хорошо играет дома при Бобе Хартли, тогда как команда Николая Заварухина мирится с кадровыми потерями в обороне. Это матч, где системность ярославцев и глубина бригад должны перевесить в их пользу.

Форма «Локомотива» сейчас убедительная: серия побед, очень мало пропущенных и достаточно много заброшенных шайб. Вратарь Даниил Исаев держит марку. Впереди в последних играх выделяются Андрей Сергеев и Артур Каюмов — у команды одновременно хорошо и атака, и розыгрыш большинства.

У «Автомобилиста» тем временем трещит именно тыл, в ауте Сергей Зборовский. Очень много пропущенных шайб в последнее время. Нахлынула эпидемия травм. Тренерский штаб прямо говорит о вынужденной ставке на молодёжь в защите. При таких вводных у гостей меньше шансов пережить давление в чужой зоне. Прогноз: победа «Локомотива» в основное время со счётом приблизительно 3:1.

