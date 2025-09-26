«Динамо» Минск — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Динамо» Минск — «Северсталь».

Ставка: «Динамо» победит + тотал меньше 6.5 гола за 3.00.

«Динамо» Минск у себя дома принимает «Северсталь». У хозяев стабильный штаб во главе с Дмитрием Квартальновым, а у гостей по-прежнему рулит Андрей Козырев. Минчане идут после тяжёлой, но яркой победы над «Торпедо», где хет-трик сделал Виталий Пинчук. Домашний лёд и свежий позитив — ощутимый плюс для принимающей стороны.

Атака минского клуба выглядит мощно. Хоккеисты много бросают и держат лидерство в лиге по среднему числу попаданий в створ. А Алекс Лимож разогнался до статуса лучшего бомбардира. Перестановок немного, ключевые звенья сохранены. Связка Лимож — Энас — Пинчук на ходу и в равных, и в большинстве. Это плюсик в пользу хозяев.

«Северсталь» — боевая команда, но недавний выезд в Ярославль к «Локо» вышел тяжёлым. Череповчане сравняли счёт в меньшинстве и почти сразу получили решающую шайбу в большинстве соперника — 1:2. На фоне интенсивного графика гостям будет сложнее выдержать давление «Минск-Арены». Прогноз: победа «Динамо» в основное время, но тотал меньше 6.5 шайбы.