«Ростов» — «Краснодар»: определён фаворит матча РПЛ

«Ростов» — «Краснодар»: определён фаворит матча РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграют 27 сентября на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Это 10-й тур РПЛ. Время стартового свистка — 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.07, что приблизительно составляет 47% вероятности.

Ничья идёт с коэффициентом 3.90 (25%), а победа «Ростова» оценивается в 3.50 (28%).

Вместе с тем аналитики не ждут результативную игру. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если обе команды забьют хотя бы по одному разу, сыграет коэффициент 1.79.

