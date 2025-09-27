Скидки
«Ростов» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата»

«Ростов» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата»
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Ростов» — «Краснодар».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.86.

Центр поля и первые передачи станут ключевыми факторами. «Ростову» важно плотнее встречать оппонента между линиями и не дарить свободные коридоры на флангах. «Краснодару» можно попытаться ускорять игру через полупространства, где Сперцян и Кривцов находят передачами Кордобу. Стандарты и вторые мячи тоже могут решить многое.

Прогнозируем достаточно близкую игру по моментам, несмотря на разницу в таблице и классе, хотя и с территориальным перевесом «Краснодара». Если хозяева переживут стартовый отрезок и точнее сыграют при прессинге, дерби может получиться «низовым». «Краснодар» вполне может собраться после 0:2 от «Зенита» и не проиграть, но добыть победу будет не так просто.

