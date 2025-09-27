Названы шансы «Зенита» победить «Оренбург»

«Зенит» принимает «Оренбург» 27 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в матче 10-го тура РПЛ. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.15, что приблизительно составляет 87% вероятности.

Ничья идёт за 7.80, а победа «Оренбурга» оценивается в 18.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативную игру. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.28. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 или 3:0 в пользу хозяев.