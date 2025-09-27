«Зенит» — «Оренбург»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ «Зенит» — «Оренбург».

Ставка: «Зенит» победит с разницей в 1-2 мяча за 2.23.

Центр поля и стандарты станут ключевыми. «Зенит» постарается рано прижать соперника и запереть его в низком блоке, чтобы нагрузить. Благо смелости и уверенности в собственных силах после победы над лидером РПЛ хватит. «Оренбург» ответит скоростными выходами через Томпсона и навесами. Если хозяева удержат концентрацию, моменты гостей заметно сократятся.

Ресурс состава и тонус лидеров дают «Зениту» преимущество. Особенно на своём поле. Ждём сценарий с территориальным давлением хозяев и редкими шансами гостей на контратаках. Вероятный исход — победа «Зенита» в один-два мяча. Наиболее вероятный счёт — 2:0. В прошлой очной встрече подопечные Сергея Семака пропустили трижды, хотя и сами забили пять раз. Но то было в Оренбурге. Дома столько пропускать нельзя.