«Атлетико» — «Реал»: стал известен фаворит мадридского дерби

27 сентября в матче 7-го тура испанской Примеры сыграют «Атлетико» и «Реал». Встреча состоится на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 17:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение «сливочным». Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Атлетико» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Заключить пари на гол в каждом из таймов предлагается за 1.65.

