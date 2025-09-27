«Атлетико» — «Реал» Мадрид: назван самый вероятный счёт

27 сентября в матче 7-го тура испанской Примеры сыграют «Атлетико» и «Реал». Встреча состоится на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 17:15 мск.

Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Атлетико» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.50. Следом идёт победа мадридского «Реала» со счётом 1:0 за 8.00, а также ничья 2:2 за 9.50.

Заключить пари на победу «Атлетико» 1:0 предлагают за 9.80.