«Атлетико» Мадрид — «Реал»: прогноз на матч Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Атлетико» — «Реал».

Ставка: «Реал» не проиграет «Атлетико» + обе забьют за 2.10.

«Атлетико» стал объектом критики. Недовольство работой тренера и результатами оказывает давление на всю команду. В шести матчах добыто всего две победы. Да и они не впечатляют. По факту «матрасники» не проигрывают в чемпионате Испании пять матчей, но три ничьих стали поводом для дискуссий. Между тем было очень обидное поражение во встрече с «Ливерпулем» (2:3) в Лиге чемпионов.

У «Реала» и Хаби Алонсо подобных проблем нет. Да и как можно найти недостатки у команды, которая выиграла все матчи в новом сезоне? Игру тащит Килиан Мбаппе. В 40 матчах Примеры он забил 38 мячей, повторив рекорд Ференца Пушкаша и опередив Криштиану Роналду (37 голов) по этому показателю.

Правда, в четырёх из пяти последних официальных встреч было пропущено по одному голу. Причём от соперников среднего уровня. Плюс сказывается отсутствие защитников Антонио Рюдигера и Трента Александер-Арнольда.

Учитывая всё это, предлагаем поставить на то, что «Реал» не проиграет «Атлетико», через обмен голами. Хулиан Альварес оптимистично настроен на дерби после своего хет-трика, а защита у Хаби Алонсо имеет изъяны. Но если кто и должен побеждать, то это его команда. «Сливочные» становятся всё агрессивнее в нападении, и, в отличие от «матрасников», у них здорово играет вся атака.