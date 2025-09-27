«Ювентус» — «Аталанта»: букмекеры оценили шансы команд

27 сентября 2025 года в матче 5-го тура Серии А сыграют «Ювентус» и «Аталанта». Встреча состоится на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Турина. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.87, а шансы «Аталанты» оценили в 4.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу туринского клуба за 7.00.