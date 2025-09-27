«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз на матч в Турине

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 3.30.

Игра «Ювентуса» в новом сезоне впечатляет, но и она не без изъянов. После двух побед всухую в матчах с «Пармой» (2:0) и «Дженоа» (1:0) никто и предположить не мог, какие проблемы вскроются в обороне. Всё началось с невероятной встречи с «Интером» (4:3). Два гола туринцев в концовке, а автором победного стал молодой Василие Аджич.

После этого была сумасшедшая ничья в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:4). Удалось спастись от поражения, забив два мяча в добавленное время. Прошлая встреча с «Вероной» (1:1) тоже не получилась удачной. Соперник был даже ближе к победе. «Ювентус» потерял равновесие, не хватает баланса между атакой и защитой.

Почему бы нам не получить удовольствие от ещё одного результативного матча в исполнении обеих команд? Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. Просто взять и заставить талантливую атаку туринцев замолчать во благо улучшения защитных построений — путь в никуда. Не станет «Ювентус» идти на такие риски.