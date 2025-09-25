БК OLIMPBET запускает «Чемпион: Квест»

erid: 2RanymNYMY5

С 25 сентября по 27 октября букмекерская компания OLIMPBET приглашает игроков принять участие в увлекательной акции «Чемпион: Квест».

Это геймифицированный формат, который объединяет спортивный азарт и элементы игрового квеста. Пользователи выполняют различные задания, зарабатывают баллы и продвигаются по шкале прогресса. Каждого участника ждут разные задания, например, сделать ставку в лайве, оформить экспресс на футбол или пополнить депозит на определённую сумму. За каждое выполненное задание начисляются баллы.

По мере прохождения квеста участники открывают лутбоксы с дополнительными фрибетами. Чем активнее игрок, тем выше его прогресс и тем больше наград он сможет собрать.

Присоединяйтесь к «Чемпион: Квесту» и станьте частью большого спортивного приключения!

РЕКЛАМА. Рекламодатель: ООО «БК «ОЛИМП», ОГРН 127A700462, WWW.OLIMP.BET. 18+

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ WWW.OLIMP.BET. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ