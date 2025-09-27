«ПСЖ» — «Осер»: стал известен самый вероятный счёт

27 сентября 2025 года в матче 6-го тура французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Осер». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 22:05 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Парижа. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.18, а шансы «Осера» оценили в 15.00. Ничья идёт с коэффициентом 8.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу парижского клуба за 7.50.