«ПСЖ» — «Осер»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «ПСЖ» — «Осер».

Ставка: «ПСЖ» победит всухую за 1.92.

Футболисты «ПСЖ» после великолепной победы во встрече с «Аталантой» (4:0) в Лиге чемпионов позволяли себе говорить, что игра далась им легко. Излишняя самоуверенность привела к поражению в прошлой игре с «Марселем» (0:1), многое решила ошибка вратаря.

Впереди матч с «Осером» — явным аутсайдером. В пяти встречах он одержал только две победы. Получилось выиграть у «Лорьяна» (1:0) и «Тулузы» (1:0). Ничего другого команде не остаётся, кроме как делать упор на оборонительных действиях. Однако если опять парижане неправильно настроятся, могут получить отпор. В играх с «Монако» (1:2) и «Ниццей» (1:3) подопечные Кристофа Пеллиссье не сдавались.

Особенно плохо даются команде Пеллиссье выездные встречи. Обе были проиграны. Когда «ПСЖ» последний раз встречался с «Осером», победил со счётом 3:1, а главным героем стал Хвича Кварацхелия, оформивший дубль. Напомним, пока грузин не забивал в Лиге 1 нынешнего сезона. В отсутствие сразу нескольких ключевых игроков атаки он может открыть счёт голам, взяв роль лидера на себя.

В целом же считаем, лучший клуб 2025 года, за который выступает обладатель «Золотого мяча», не имеет права плохо играть с таким аутсайдером, как «Осер». Ставим, что он победит и не пропустит. Верим в Кварацхелию, который должен выручать команду, пока отсутствуют ключевые футболисты. Ну и Шевалье обязан реабилитироваться за поражение от «Марселя», случившееся по его вине.