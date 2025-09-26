«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: гол Тюкавина за 2.43.

«Последний матч двух команд состоялся в конце августа. Эта кубковая встреча в Самаре (0:0) завершилась поражением «Динамо» (4:5) в серии пенальти. Напомню ситуацию перед той игрой: команда Адиева, не уступив в первых пяти матчах, оказалась одним из лидеров чемпионата, но в шестом туре потерпела сокрушительное домашнее поражение от «Краснодара» (0:6).

Сейчас «Динамо» и «Крылья Советов» по очкам делят 8-10 места с «Ахматом». У всех команд — по три победы, три ничьи и три поражения. Отметим, что забив 14 (на два больше, чем «Динамо»), самарцы и проопустили 16 (против 10-ти у бело-голубых). Впрочем, разницу делают как раз те шесть пропущенные в злосчастной игре против чемпиона.

Самая серьёзная потеря «Крыльев Советов» — забивной нападающий Раков, успевший до своей досадной травмы на тренировке молодёжной сборной стать открытием чемпионата.

Самара в последнее время считается удобной командой для «Динамо». Майская встреча на Волге в рамках второго круга предыдущего чемпионата принесла победу гостям (3:1) с двумя мячами Гладышева, а в первом москвичи победили дома (1:0) благодаря голу Бителло с передачи Тюкавина. Два кубковых матча в промежутке «Динамо» выиграло удивительно крупно (5:1 и 6:3).

В последние дни хозяева проиграли «Краснодару» (1:2) дома на Кубок и «Спартаку» (1:2) на его поле в чемпионате. В первой игре «Крылья Советов», не сдаваясь, сумели отквитать один мяч в концовке, а во втором — наоборот — открыли счёт, благодаря прекрасному голу Игнатенко с классной передачи Олейникова, но не смогли противостоять красно-белым после перерыва.

19-летний Игнатенко забил в чемпионате уже три мяча и заслуживает пристального внимания, на что уже намекают даже тренеры сборной. Так что, тем более, сигнал получили защитники москвичей, к которым, несмотря на две убедительные победы подряд, сохраняются серьёзные претензии. Рост 194 см делает Владимира угрозой и на втором этаже.

У «Динамо» важна фигура Тюкавина, который вернулся 17 сентября после шестимесячного перерыва в матче на Кубок и сразу забил в ворота «Сочи» (4:1). Три дня спустя Константин остался на скамейке, не сыграв в чемпионате, так как встреча в Оренбурге (3:1) проходила на искусственном поле. В его отсутствие в атаке отличились резервисты Маухуб и Бабаев. При этом без гола ушёл с поля другой центрфорвард основы Сергеев. Вполне возможно, в Самаре мы снова увидим на острие динамовской атаки Тюкавина. И если так, то его заряженность и желание стопроцентно вернуться в игру должны сработать. Тем более, что в обороне любящих рискнуть хозяев вполне вероятно появление свободных зон, а в подыгрыше у москвичей можно надеяться и на Бителло, и на Миранчука, и на Фомина. Но не на Касереса, который пропустит матч из-за дисквалификации», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».