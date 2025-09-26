«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: ТБ 3 за 2.48.

«Крылья Советов» в этом сезоне играют смело и открыто. Команда много внимания уделяет атаке, активно использует быстрые переходы и охотно идёт в обострения. Но такая манера оставляет пространство за спинами защитников, и соперники регулярно этим пользуются. Три из последних пяти матчей самарцев получались результативными, причём с голами в обе стороны.

«Динамо» тоже не склонно закрываться. В составе есть игроки, которые способны держать высокий темп на протяжении всей встречи, и команда старается создавать давление на чужой половине поля и разыгрывать мяч на своей. Из-за этого у москвичей случаются частые ошибки, особенно когда соперник встречает их высоким прессингом, а они неминуемо заканчиваются опасными моментами.

С учётом стиля обеих команд ждать закрытой игры не приходится. И «Крылья Советов», и «Динамо» будут искать моменты впереди, а оборона вряд ли справится без ошибок», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».