Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата России

«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: ТБ 3 за 2.48.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» в этом сезоне играют смело и открыто. Команда много внимания уделяет атаке, активно использует быстрые переходы и охотно идёт в обострения. Но такая манера оставляет пространство за спинами защитников, и соперники регулярно этим пользуются. Три из последних пяти матчей самарцев получались результативными, причём с голами в обе стороны.

«Динамо» тоже не склонно закрываться. В составе есть игроки, которые способны держать высокий темп на протяжении всей встречи, и команда старается создавать давление на чужой половине поля и разыгрывать мяч на своей. Из-за этого у москвичей случаются частые ошибки, особенно когда соперник встречает их высоким прессингом, а они неминуемо заканчиваются опасными моментами.

С учётом стиля обеих команд ждать закрытой игры не приходится. И «Крылья Советов», и «Динамо» будут искать моменты впереди, а оборона вряд ли справится без ошибок», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Карпин и Адиев устроят праздник болельщикам
«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Карпин и Адиев устроят праздник болельщикам
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android