«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 26 сентября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 1.99.

«После трёх неплохих матчей последняя парочка у «Крыльев Советов» не получилась. Сначала самарцы дома принимали «Краснодар», это уже была третья встреча команд в сезоне. Первая осталась за коллективом Адиева, а ответная — за «быками». Третью тоже забрала команда Мурада Мусаева. В прошлые выходные «Крылья Советов» гостили в столице и открыли счёт в матче со «Спартаком». Но во втором тайме вышел Угальде и, оформив дубль, принёс победу красно-белым.

У московского «Динамо» по ходу этого сезона была серия из восьми матчей, в которых бело-голубые одержали всего одну победу. Валерия Карпина критиковали практически все, да и я не исключение. Но случилось преображение, и динамовцы одержали две уверенные победы. Сначала в гостях разгромили «Сочи» (4:0) и серьёзно улучшили свои шансы на выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Затем «Динамо» отправилось в Оренбург, встреча получилась непростой, но команда Карпина забила трижды, пропустив лишь раз, и увезла три очка.

Нас ждёт матч команд, которые к нему подходят в разном состоянии. «Крылья Советов» потерпели два поражения подряд, а «Динамо», наоборот, дважды победило. В этом сезоне команды уже играли между собой в Самаре в рамках группового этапа Кубка России, тогда были 0:0 и победа хозяев в серии пенальти. Вот и сейчас кажется, что «Крылья Советов» могут вновь не проиграть», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».