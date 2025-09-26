«Бавария» — «Вердер»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вердер».

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 4.5 за 1.98.

«Бавария» в этом сезоне пока выглядит ультимативно: семь матчей — семь побед с общей разницей забитых и пропущенных 26:7. При этом неважно, в каком турнире играет немецкая команда, эпизодически соперники могут навязать мюнхенцам проблемы, но пока в этом сезоне итог всегда один — победа «Баварии». На прошлой неделе немецкая дружина уверенно переиграла «Челси» в Лиге чемпионов и без особых проблем в Бундеслиге обыграла «Хоффенхайм».

Бременский «Вердер» этим летом лишился главного тренера, Оле Вернер отправился в Лейпциг, а на смену ему пригласили Хорста Штеффена, восемь лет проработавшего в «Эльверсберге». Дебют получился неудачным — «Вердер» в первом же раунде Кубка Германии вылетел от «Арминии». Дальше было непростое начало в Бундеслиге, разгромное поражение во Франкфурте 1:4 и домашняя ничья с «Байером» 3:3, которую бременцы добыли в компенсированное время. Затем разгромная победа 4:0 в Мёнхенгладбахе, показалось, что Штеффен освоился, но на прошлой неделе его команда вновь проиграла.

Нынешний «Вердер» пока находится в стадии перестройки, и поездка в Мюнхен в такой ситуации грозит ещё одним разгромом. «Баварии» через несколько дней играть в Лиге чемпионов, но немцы едут на Кипр и вряд ли испытают там проблемы. Значит, против «Вердера» команда Компани выйдет в Бундеслиге в оптимальном составе», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».