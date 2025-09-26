Скидки
«Бавария» — «Вердер»: ставка Эльвина Керимова на игру Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вердер».

Ставка: обе забьют за 1.89.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
26 сентября 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Вердер
Бремен
«Бавария» — «Вердер», 5-й тур немецкой Бундеслиги. «Бавария» продолжает выигрывать все свои матчи. В прошлом туре разгромили «Хоффенхайм» 4:1 в гостях, хотя испытали проблемы в первом тайме. Там первые полчаса по ударам преимущество было у «Хоффенхайма» 8:1. Так что не безоблачный, не идеальный матч «Баварии», с проблемами. Но вырулили, победили в итоге уверенно.

И вот игра с «Вердером», который в прошлом туре взял и крупно уступил на своём поле «Фрайбургу» — 0:3. «Вердер» нестабилен, он достаточно много пропускает на старте сезона. «Вердер» с новым тренером, с обновившимся составом. Так что пока он непредсказуемый.

И вот выезд в гости к чемпиону. Что бы я здесь взял, наверное, голы с обеих команд. Дело в том, что «Бавария» очень много забивает, бьёт все рекорды, как всегда, и Кейн в фантастической форме. Даже ротация состава не мешает «Баварии» забивать много. В прошлом матче была ротация, но в итоге победили 4:1. Но «Бавария» всё время пропускает — пропустили в Кубке от «Веена» (2:3), пропустили в прошлом туре от «Хоффенхайма», пропустили от «Челси» в Лиге чемпионов, пропускали в большинстве матчей. И это не мешало «Баварии» побеждать.

Так что я здесь возьму «обе забьют». Мне кажется, даже если «Бавария» пропустит, это не помешает ей победить. Я возьму «обе забьют» за 1.89», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

