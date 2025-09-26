«Жирона» — «Эспаньол»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Жирона» — «Эспаньол».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.92.

«У жиронцев непростая ситуация: подопечные Мичела страдают от травм, дисциплинарных проблем и ошибок в обороне. Руководство пока не планирует увольнять тренера, но при отсутствии улучшений после паузы на сборные возможны серьёзные меры. В последнем матче хозяева сыграли вничью с «Атлетиком» — 1:1 благодаря великолепным сейвам вратаря Паоло Гассаниги. Хочу отметить активность Владислава Ваната в атаке, который хорошо открывался под передачи.

Бело-синие отличаются не только умением играть, но и характером. В этом сезоне «попугайчики» радуют яркой и результативной игрой, сосредоточившись на позиционной атаке под руководством Маноло Гонсалеса. В шести турах Ла Лиги клуб потерпел всего одно поражение и в последней встрече с «Валенсией» проявил мощное нападение — 21 удар и ожидаемые голы 2.58. Несмотря на два пропущенных мяча, гости смогли восстановить равенство. Однако открытая игра создаёт давление на оборону: пропущено девять мячей за шесть матчей. Безусловно, Эспосито – главное связующее звено между обострением атаки и плотью обороны.

«Жирона» дома открыта в атаке и уязвима в обороне, поэтому ставка на тотал больше 2.5 гола выглядит вполне оправданной», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».