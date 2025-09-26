«Локомотив» — «Автомобилист»: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Автомобилист».

Ставка: обе забьют в первом периоде за 3.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«После того как стало известно, что «Автомобилист» не берёт в поездку четырёх основных игроков — двух нападающих и двух защитников, — очевидно, что «Локомотив» и так был фаворитом, а сейчас, думаю, сомнений быть не может. Единственное, что может подвести хозяев, это самоуверенность. Но с тренером Хартли и с требовательными болельщиками, на глазах у чемпиона на своём льду, это недопустимо. Мотивация будет, расслабленности не допустят.

Коэффициент на победу «Локомотива» не слишком высокий, его можно подкрепить высоким тоталом. В последних матчах ярославцы разыгрались, ключевым моментом стало разгромное поражение ЦСКА в Москве — 5:1. Команда поверила в себя, Радулов играет, как в лучшие годы, в обороне порядок, Сурин — в общем, придраться не к чему.

«Автомобилист» ослаблен, но в атаке остаются Буше, Дакоста, Кизимов — большинство у них работает. Поэтому, если не хотите рисковать, берите победу «Локомотива» в основное время и тотал больше 4 или 4.5. Но я выбрал такой: с учётом того что обе команды любят забивать, ставка — обе забьют в первом периоде. Коэффициент на это 3», — приводит слова Славина «РБ Спорт».