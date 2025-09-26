Скидки
«Локомотив» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Ярославле
Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер страны Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Автомобилист».

Ставка: ТМ 5 за 1.75.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ещё неделю назад «Автомобилист» выглядел чуть ли не самым стабильным топ-клубом Востока. Но с тех пор уральцы проиграли три матча из четырёх, причём два поражения пришлись на встречи с не самым сильным «Нефтехимиком». Звёзды перестали забивать, в обороне травмы и необъяснимые ошибки, вратари не тащат.

Чтобы вылезать из спада, гостям надо цеплять очки в Ярославле. Так что самоотдача у них будет практически кубковой. С учётом того, что «Локомотиву» нет смысла выкладываться по максимуму, у «Автомобилиста» вполне есть шанс засушить ярославскую атаку. И как минимум добиться ничьей в основное время. Не хотите ставить на овертайм – берите минимальную победу любой из команд, ибо соперники, скорее всего, будут караулить ошибки друг друга. Зрелищным такой хоккей не будет, трибуны точно увидят меньше пяти голов», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

