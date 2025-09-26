«Лада» — «Шанхайские Драконы»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Тольятти

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Лада» – «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Шанхая» и ТБ 4.5 за 2.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Для тольяттинской «Лады» старт сезона складывается крайне тяжело. После серии поражений в отставку ушёл Борис Миронов, и теперь у руля команды стоит Павел Десятков. Однако пока перемены не дали мгновенного результата, и на счету клуба всего одна победа — в самом 1-м туре над «Автомобилистом». Последующие шесть встреч завершились неудачами. При этом команда забросила всего 14 шайб, что говорит о проблемах в атаке. Возможно, «Ладе» нужно время, чтобы сыграться под новым тренерским штабом, но понятно одно: в родных стенах коллектив будет бороться до конца, ведь домашние трибуны жа́ждут победы.

«Шанхай» же выглядит куда бодрее. Переезд, назначение Жерара Галлана и обновлённый состав уже начинают приносить плоды. За семь игр у команды три победы, причём среди них — громкий успех над «Торпедо», у которого удачная серия. Китайский клуб играет смело, активно и забивает достаточно много. Да, стабильности пока не хватает, но в целом «Шанхай» смотрится свежо и по-хоккейному дерзко.

Чего я жду от игры? Матч обещает получиться напряжённым: «Ладе» жизненно необходима победа, чтобы прервать тёмную полосу и вдохнуть уверенность в игроков. «Шанхай» же уже показал, что способен справляться даже с фаворитами, и недооценивать его нельзя. Тем не менее домашние трибуны в Тольятти могут стать решающим фактором. Игроки «Лады» должны собраться и показать, что команда умеет переламывать неприятные отрезки», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».